أهم الأخبار.. جولة السيسي في الأسمرات.. مصر تتخطى 40 ألف إصابة بـ كورونا.. وابن جديد لـ الفيشاوي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على تهديدات ترامب بالعقوبات





أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون تردد..للمزيد اضغط هنا





متين توبوز.. قصة موظف تركي فجر الخلاف بين تركيا وأمريكا





من جديد توترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، عقب حكم محكمة في إسطنبول على موظفٍ تركي بالقنصلية الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا

تعرف على أسباب تذبذب سعر الذهب





كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسباب تذبذب سعر الذهب عالميا ومحليا خلال الفترة الأخيرة..للمزيد اضغط هنا





ترامب العدو الأول للمنظمات العالمية.. عقوبات ووقف تمويل وانسحاب





لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل ممارسة هوايته بفرض عقوبات وقيود على المنظمات الدولية، دون النظر لأي آثار سلبية ناجمة عن قراره..للمزيد اضغط هنا





ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهور ابن جديد لـ الفنان أحمد الفيشاوي، من سيدة ألمانية الجنسية، قامت مؤخرًا برفع قضية إثبات نسب لابنها، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة.للمزيد اضغط هنا





خلال تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم.. الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع عدد من الأهالي

تناولت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده مشروع الأسمرات ٣ السكني بمنطقة المقطم بالقاهرة..للمزيد اضغط هنا

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا





بن زايد: اتفاق مع ماكرون على دعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها اتفاقه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم إعلان القاهرة لإنهاء الصراع في ليبيا..للمزيد اضغط هنا



