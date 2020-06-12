124 ألفا و394 طن صادرات وواردات | النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ في 24 ساعة

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، بيانا بحركة الموانئ خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت الوزارة أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية بلغ 124394 طنا خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها تصدير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه المصرية.





وبلغ عدد سفن الوصول 34 سفينة، كما بلغ عدد سفن السفر 34 سفينة، بنما بلغ إجمالي السفن العاملة شحن وتفريغ 80 سفينة.



