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توك شو

كان نفسي تكونوا معايا .. آمال ماهر تقرأ تعليقات الجمهور على الهواء أمام الأهرامات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:20 م
المطربة أمال ماهر
المطربة أمال ماهر
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كـريـم الـخـطـيـب
قرأت المطربة آمال ماهر تعليقات الجمهور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال تقديمها الحفل من أمام الأهرامات في مصر بدون جمهور.

وقالت أمال ماهر : "كنت أتمنى أنكم تكونوا قدامي ولكن بسبب الظروف انا كاني معاكم، وانا اسفة جدا لو مقدرتيش اقرأ كل التعليقات بسبب ضيق الوقت".

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بدأ حفل النجمة آمال ماهر مباشرة مساء اليوم الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.

وغنت آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.

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