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حوادث

حبس مدير صيدلية في الساحل يبيع العقاقير المخدرة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس مدير صيدلية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.

وامرت النيابة بالتحري عن نشاط المتهم السابق، وكذلك ارسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام مدير صيدلية، بمنطقة الساحل ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، تم استهداف الصيدلية، وضبط بداخلها 750 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية). 
 
وبمواجهة المذكور أقروا بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ بدون تذكرة طبية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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