حبس مدير صيدلية في الساحل يبيع العقاقير المخدرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس مدير صيدلية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.





وامرت النيابة بالتحري عن نشاط المتهم السابق، وكذلك ارسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن ذلك.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى، قيام مدير صيدلية، بمنطقة الساحل ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها للشباب بدون تذكرة طبية، بمبالغ مالية كبيرة.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، تم استهداف الصيدلية، و ضبط بداخلها 750 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية).