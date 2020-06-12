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توك شو

بتمرن في البيت.. هداية ملاك: جاهزة لـ أولمبياد طوكيو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت هداية ملاك بطلة مصر الأولمبية للتايكوندو والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، تفاصيل يومها فى ظل أزمة كورونا.

وتابعت ملاك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، أنها في البداية لم تكن لديها الأدوات التي تتمرن عليها، ولكنها أحضرت الأجهزة إلى منزلها، مشيرة إلى أنها تتمرن مرتين يوميا وأن أخاها هو الذى يقوم بتمرينها.

وأردفت هداية:"أخواتى بيساعدونى في البيت وهذه نعمة كبيرة وأحاول على قد ما أقدر إنى أحافظ على التمرين، أما عن التغذية فمعظم الأكل صحى من المنزل والحمد لله هذه الفترة نحاول نأكل أشياء ترفع من المناعة.

وأكملت البطلة الأوليمبية:"أنا ألعب تحت وزن معين ولذلك أحاول الالتزام في هذا الوزن، ولابد أن أحافظ على طريقة أكلى وأحاول أتمرن على قد ما قدر.
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