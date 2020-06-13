تبون: مستعدون للتعاون مع مصر وتونس من أجل الحل في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده للتعاون مع مصر وتونس من أجل تسوية الأزمة في ليبيا سلميًا.





وأضاف تبون، خلال لقاء صحفي، كل الأطراف الليبية عبرت عن ثقتها في الوساطة الجزائرية ومساهمة مصر وتونس ضرورية لحل الأزمة.





وأكد تبون أن "المد والجزر الموجود في ليبيا لا يجذبنا ولا نتدخل فيه، ونفس الأطراف المتصارعة في سوريا موجودة تقريبا في ليبيا".





وأكد الرئيس الجزائري أن مشاركة الجيش الجزائري في أي عمليات خارج البلاد لن تتم إلا بموافقة البرلمان وباحترام القانون الدولي.





وأوضح تبون، في مقابلة صحفية، أن الجيش الجزائري سبق وأن أجرى عمليات خارج البلاد، ولكن خروج الجيش لن يكون إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد.





وأضاف الرئيس الجزائري أن "النظام شبه الرئاسي قد يكون الأنسب مع مراعاة خصوصيتنا، ومسودة الدستور قابلة للنقاش والإثراء للخروج بدستور توافقي".





وتابع تبون "سلمت الكثير من صلاحياتي الدستورية لرئيس الوزراء"، مؤكدًا أن الجزائر "تحارب تفشي فيروس كورونا بشكل علمي وعملي بقدر الإمكان".