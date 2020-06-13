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برلمان

تحقق التنمية المستدامة.. برلمانى يفند توصيات النواب لـ دعم قطاع الصناعة

السبت 13/يونيو/2020 - 12:04 ص
قطاع الصناعة
قطاع الصناعة
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حسن رضوان
أيد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة الخاص بدعم قطاع الصناعة فهى تعتبر من أبرز القطاعات التي تعتمد عليها مختلف الدول الاقتصادية لتحقيق التنمية، معقبا:" تحقق التنمية المستندامة وتصب فى صالح الاقتصاد".


وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن تقرير اللجنة تضمن وضع برنامج وطني طويل المدى بغرض التحديث والتطوير الدائم لأداء القطاع الصناعى المصرى بما يحقق زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرى عن طريق العمل على تنمية الوعي لدى المنتجين الصناعيين بأهمية الجودة في مجالات الصناعة ودعم وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية على أسس من المراجعة الدولية في مجالات المختلفة للمنشآت الصناعية والخدمية.

وأوضح النائب، أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى تطوير شامل فى سواء فى زيادة وعى العاملين وتدريبهم او استحداث مكن والايات جديدة لمواكبة تطور العصر لانتاج منتجات ذات جودة يمكن تصديرها للخارج لتحقيق مكاسب تصب فى صالح الاقتصاد القومي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من ضمن التوصيات التى تضمنتها اللجنة تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمنتجات الصناعية المصرية بما فيها تنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.

وأكد النائب، أن هذه التوصيات سيتم عرضها على جلسة عامة بالبرلمان وحال الموافقة عليها يقدم جواب من مجلس النواب الى الحكومة لتنفيذها.

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