أخبار الفن.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي.. تفاصيل قضية طفل أحمد الفيشاوي.. حقيقة خطوبة ابنة أصالة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





على الرغم من كتابته تنويهًا في تعليقه على صورة بناته، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التعليقات المسيئة والبذيئة، إلا أن الفنان شريف منير، لا زال يتلقى مثل هذه التعليقات على صورة بناته، بعد إعادته لنشرها.





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهور ابن جديد لـ الفنان أحمد الفيشاوي، من سيدة ألمانية الجنسية، قامت مؤخرًا برفع قضية إثبات نسب لابنها، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة.





عاد المخرج خالد مرعي، إلى منزله منذ أسابيع، بعد أن خرج من السجن، وقضى فترة عقوبته في قضية ضبطه بجلب مخدرات إلى مصر، بعد أن تم ضبطه في المطار وبحوزته كميات من المواد المخدرة.





بدأ حفل النجمة آمال ماهر مباشرة مساء اليوم الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.





ردت الدكتورة شام الذهبي - ابنة الفنانة أصالة نصري، في تعليق على خبر خطبتها، الذي نشره برنامج ET بالعربي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، لتنفي الخبر.



