اخبار الحوادث.. كشف غموض مذبحة الإسماعيلية.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر.. ومزق جسد زوجته وأضرم النيران فى جثتها لشكه في سلوكها

جزء من مخه خارج الرأس.. التقرير الطبي لـ مقتل موظف ماسبيرو بمنشأة ناصر| مستند
حصل صدى البلد على صورة من التقرير الطبي الخاص بواقعة مقتل علاء أحمد عبد الحكيم الموظف بماسبيرو على يد تاجر مخدرات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حبس متهمتين بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات
قررت نيابة امن الدولة حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بسبب ماس كهربائي .. مصرع سيدة وطفلتها في حريق داخل شقة بالوراق
شهدت منطقة الوراق حادثا مؤسفا عندما التهمت النيران شقة اسفرت عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة اطفالها الثلاثة الآخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الأب يعاني من مرض نفسي .. كشف غموض مجزرة الإسماعيلية
كشفت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية غموض حادث انتحار مزارع بعد إقدامه على قتل زوجته وطفلتيه وزوجة شقيقه الحامل بعدة طعنات بسلاح أبيض، ونقلهما للعناية المركزة في مستشفى الإسماعيلية العام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بسبب كورونا.. غلق فروع محاكم مجلس الدولة في 5 محافظات.. مستندات
بسبب كورونا حصل موقع "صدى البلد" الاخباري، على بيان الأمانة العامة بالدوائر والمحاكم المنعقدة بمجمع فروع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو 2020 التى تعمل باليوم والتاريخ، وتلك التى تم غلقها وإرجاء البت في انعقادها خلال شهر يونيو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
غرق شاب بترعة الباجورية في كفر الزيات
شهدت قرية نصر الدين مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب لسقوطه غرقا بمياه ترعة الباجورية حال الاستحمام هربا من حرارة الجو، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لبيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخصين بالإسكندرية يحجبان 17 ألف علبة سجائر
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض التجار بدائرة حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تجار الكيف .. أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات ويكافح بث السموم
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات أمنية موسعة خلال 48 ساعة لضبط الخارجين عن القانون، حيث واصلت الإدارة العامة لـ مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية بالقطاع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خالفا قرار الحظر .. الأمن يضبط شخصين وضعا مقاعد على الكورنيش بقصر النيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين خالفا قرار الحظر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
من ضحكات سعادة الأطفال لدماء أبيهم وصراخ أمهم.. حكاية قتيل بولاق الدكرور
ثلاثون دقيقة هي عمر جريمة بولاق الدكرور، والتي بدأت مع بداية ساعات حظر التجوال، حيث كان أطفال الضحية يلهون أمام المنزل وتبدل المشهد فجأة لشتائم وأصوات عالية فخرج والدهم ليجد جارهم ينهرهم بسبب اللهو، وما هي إلا دقائق حتى سقط والدهم غارقا في دمائه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وتضبط متهما "شرّح" شقيقين بالسيدة زينب.. فيديو
فى أقل من ٤٨ ساعة، نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد ٤ مجرمين بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حاول ترويج هيروين وآيس.. حبس تاجر مخدرات إمبابة
أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة بحبس مسجل خطر ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لضبطه قبل ترويجه كمية من الهيروين والايس في امبابة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بالأسماء .. إصابة 7 اشخاص بحادث انقلاب سيارة بترعة بزراعي البحيرة
أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز إيتاى البارود وجارى رفع السيارة من الترعة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة
لعب الشيطان برأس موظف بعد أن أدخل الشك الدائم فى سلوك زوجته، ولم يشعر بنفسه إلا وهو يسدد لها عدة طعنات بسكين المطبخ ولم يكتف بذلك بل قام بإضرام النيران فى الشقة ظنا منه إخفاء معالم جريمته ولاذ بالهرب صحبته طفلتيه إلى أن تم القبض عليه وكشف ملابسات الحادث.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مذبحة في الإسماعيلية.. فلاح يمزق زوجته الحامل وأطفاله وينتحر| التفاصيل الكاملة
تستأنف مباحث الإسماعيلية تحرياتها لليوم الثاني على التوالي، حول واقعة طعن مزارع لأفراد أسرته ثم نفسه بمركز ومدينة القنطرة غرب، كما تنتظر النيابة العامة إفاقة المجني عليهم واستردادهم لكامل وعيهم لسماع أقوالهم بشأن الواقعة المؤسفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على تاجر هيروين بحوزته 64 تذكرة بـ أبوقرقاص جنوب المنيا
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا، القبض على سائق لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 64 تذكرة من مادة الهيروين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا