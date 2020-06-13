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برلمان

لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا

السبت 13/يونيو/2020 - 06:01 ص
عمرو الجوهرى عضو
عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
قال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بشبرا مصر، أنه قام بزيارة مستشفى الخازندارة احدى مستشفيات العزل بشبرا لدعم الأهالي والجيش الأبيض.

وأكد "الجوهرى" أنه يقوم بشكل مستمر بمتابعة جميع اهالى دائرة الساحل وتلقى شكواهم وتلبية مطالبهم عن طريق صفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعد أزمة فيروس كورونا، لافتًا الى أن هناك بعض الاهالى برغم وجود اعراض لديهم الا انهم يخشون من توقيع كشف عليهم فى المستشفى ولذلك قام بزيارة الى المستشفى حتى يبعث فى قلوبهم الاطمئنان والثقة.

وأوضح النائب، هذا سبب من ضمن الأسباب التى دفعته الى الذهاب الى احدى مستشفيات العزل بشبرا مصر برغم إصابة عدد من نواب البرلمان بفيروس كورونا إلا أنه يريد أن يرسل رسالة الى أهالي دائرته فى حال اكتشاف اى اعراض عليهم التواصل مع المستشفى ووزارة الصحة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن السبب الآخر الذي دفعه الى الذهاب للمستشفى هو ارسال أيضا رسالة طمأنينة الى الجيش الابيض من الاطباء والممرضين وقطاع الطبى بالكامل بأننا ورائهم ونساعدهم فى اصعب الاوقات.

وأخيرًا، قال "الجوهري" أن السبب الأخير، هو التأكد من توفير أماكن انتظار خارج المستشفى او داخلها لأهالي المرضى داخل المستشفى".
لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا
لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا
لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا
لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا
لدعم الأهالي والجيش الأبيض.. نائب الساحل يتفقد أحد مستشفيات العزل بشبرا
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