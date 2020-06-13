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أخبار البلد

«التنمية الصناعية» تبدأ إعداد منظومة خرائط جديدة تتوافق مع اشتراطات البيئة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
بدأت هيئة التنمية الصناعية فى إعداد منظومة خرائط جديدة تضم كافة الأنشطة فى المناطق الصناعية بما يراعى الانبعاثات الحرارية ويتوافق مع اشتراطات جهاز شئون البيئة. 

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن هذه الاشتراطات سيتم الموافقة عليها من جهاز شئون البيئة لتيسير الحصول على رخص المنشآت الصناعية لتشغيلها . 

وأوضح غانم أن موافقات جهاز شئون البيئة للمناطق الصناعية على إنشاء أى مشروع صناعى كانت تستغرق من عام الى عامين ، برغم انتهاء الإنشاءات واستعداد المنشأة للعمل .

 ولفت إلى أن الهدف من هذه الخرائط هو توفير مدة زمنية للحصول على رخص المنشأة الصناعية وتيسير الحصول عليها .

https://www.youtube.com/watch?v=45_a8ASwslE
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