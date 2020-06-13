راقبت فان باستن.. هشام يكن يستعيد ذكرياته فى مباراة مصر وهولندا بمونديال 90.. فيديو

قال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة الفراعنة ضد هولندا بـ مونديال 1990، تعد من أهم المباريات فى تاريخ الكرة المصرية.
وأضاف هشام يكن، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إنه يتذكر أحداث مباراة مصر وهولندا وكأنها كانت بالأمس، خاصة وأنها تعد الأهم فى مسيرته الكروية.
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وأوضح هشام يكن، إن هذه المباراة لها علامة وطابع خاص، لاسيما وأنها كانت الأولى لمصر بالمونديال بعد انقطاع دام لمدة 56 عاما، كما أن القرعة أوقعت مصر فى مجموعة فى غاية الصعوبة.
وأشارهشام يكن، إلى أن الكابتن محمود الجوهرى، فور معرفته بنتيجة قرعة المونديال، قام بالاجتماع قبل قبل انطلاق البطولة بستة أشهر وكلفه بدراسة مهاجمى الفرق المنافسة، موضحا إنه حصل على لقب ثالث افضل مدافع بالدور الاول بمونديال 90 بمراقبته للنجم الهولندي فان باستن.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا