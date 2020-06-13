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رياضة

صلاح لا يتحمل نتيجة مونديال روسيا.. مدرب أحمال المنتخب السابق: قاتلنا من أجل كأس العالم.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:50 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أكد أنطونيوس ساريوجلو مدرب أحمال المنتخب السابق ضمن الجهاز الفني للمدرب هيكتور كوبر أن تدريب الفراعنة كان من أفضل مراحل حياته مشددا أنه على تواصل دائم مع نبيه وأحمد ناجي مدربي المنتخب السابقين.

وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن مباراة الكونغو و الفوز بها لضمان التأهل لـ مونديال روسيا 2018 كان لحظات الفوز بها رائعه ولايمكن وصفها مشددا أن التأهل كان حلم المصريين والجهاز الفني واللاعبين.


وأضاف أن اللاعبين قاتلوا من أجل الفوز بها على الرغم من هدف الكونغو في الوقت القاتل. 

أما عن مونديال روسيا 2018 فأكد أن تلك النتائج لم تكن متوقعة على الاطلاق مشددا أنه من الصعب تحميل محمد صلاح نجم ليفربول مسؤولية تلك النتائج.

وأضاف أن إصابة محمد صلاح في دوري ابطال اوروبا كانت لحظة صعبة على الجميع مشددا ان ألم الإصابة شعر به جميع المصريين والجهاز الفني. 

وأضاف أن محمد صلاح حرص على سرعة الشفاء من أجل المشاركة مع المنتخب في المونديال مشددا أنه نجم عالمي كبير ويحب المنتخب كثيرا.
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