في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب.. الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات.. ومتحدث الري: استراتيجية لمواجهة التحديات المائية بقيمة 50 مليار جنيه

تنسيقية الأحزاب: مصر دعمت استقلال إفريقيا سياسيا واقتنصاديا

النائبة داليا يوسف: الاستجابة الدولية لإعلان القاهرة جاءت سريعة رغم أزمة كورونا

متحدث الري من صالون التنسيقية: احتياجاتنا المائية 114 مليار م3 ومواردنا 60 مليارا





نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية، بحضور أعضاء التنسيقية ونواب وممثل وزارة الري.



وقال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة التنفيذية العليا لحزب مصر الحديثة ، إن مصر لم تنفض يدها عن أفريقيا، وكان لها دور كبير في استقلال القاهرة السمراء سياسيا إلى جانب الدعم الاقتصادي للقارة.





وأشار إلى أن مصر أرست مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية دون أي تدخل خارجي، وهذا تم بشكل كبلير خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، واستمر أيضًا بعد انتهاء مدة رئاستها.





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وتابع أن الجهود التي بذلتها مصر لدعم القارة الأفريقية، من خلال عدة مبادرات، من ضمنها مبادرة إسكات البنادق، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء صندوق لمكافحة الوباء في القارة سواء فيروس كورونا والدعم الاقتصادي للدول لمواجهة تداعيات الفيروس، أو وباء الإيبولا.





وأوضح دعبس أن مصر كانت لها جهود في تخفيقف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء من خلال إعادة جدولة الديون، أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي.





وقال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر شاركت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في العديد من المؤتمر الأفريقية للتباحث في شأن وباء كورونا وتداعياته، وتم التةافق على إنشاء صندوق لدعم جهود مكافحة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم دعم مالي للمقر الإقليمي لمكافحة الأمراض.





وتابع: "كما تم التنسيق على تكوين مجموعة عمل لمواجهة وباء كورونا، كما تم التوافق أن يكون التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي في أفريقيا خاصة المنتجات الطبية، والاهتمام بالسلوك الوقائي، كما كانت مصر داعمة للدولة الأفريقي، في كافة التجمعات الاقتصادية".





بدورها أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن إعلان القاهرة جاء في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا، وبعض المشاكل الداخلية للدول، إلا أن الاستجابة الدولية جاءت سريعة ومشيدة بالإعلان الذي تبنته مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الاستجابة الخارجية لإعلان القاهرة جاءت أيضا بعد عدم مقدرة الدول الأوروبية، للوصول إلى اتفاق في الشأن الليبي، إلى جانب التخبط الأمريكي في هذا الملف، وأخيرًا التدخل التركي.

وأشارت إلى أن مصداقية مصر الدولية سبب رئيسي، في ترحيب الدول الكبرى بإعلان القاهرة، باستثناء بعض الدول التي لها مصالح، من بينها تركيا.

وأشارت إلى أن الملف الليبي لم يكن ذو أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا، حتى تدخلت روسيا، فبدأ الكونجرس في الحديث عن إصدار تشريعات ومجلس الشيوخ الأمريكي بدأ يتحدث عن حماية المصالح الأمريكية الخارجية في ليبيا.

