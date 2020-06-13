تشريح جثمان مزارع القنطرة غرب

‎أمرت نيابة الإسماعيلية بإشراف المستشار وليد جمال الدين المحامى العام لنيابات الاسماعيلية بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة مزارع قام بطعن نفسه بالسكين التي طعن به زوجته وطفليه.

‎وانتقل فريق من نيابة القنطرة لمكان الواقعة لإجراء معاينة وفريق اخر للمستشفي لمناظرة الزوجة والأطفال الذين يصارعون الموت.





وانتحر مزارع طعنا بالسكين بعد محاولته لقتل زوجته واطفاله بمركز القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية.





تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود اخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ يفيد بشروع أب في قلت زوجته وطفلتيه.





انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حماده 35 سنة، فلاح من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، شرع في قتل زوجته وطفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وزوجة شقيقه.





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وأصيبوا بطعنات وتخضع الزوجة لإجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها بينما انتحر الزوج بعد محاولته التخلص من زوجتة وطفلتية.





وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.