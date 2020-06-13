يجب أن يغير طريقة تفكيره.. مدرب أحمال المنتخب السابق: وردة يمتلك مؤهلات فنية رائعة





وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه يعيش مع وردة في نفس البلده مشددا انه لاعب ذكي ويهتم بـ تطوير مستواه البدني والفني كثيرا خلال التدريبات.





وتابع أن وردة يجب أن يغير من طريقة تفكيره الخاطئة وأن يتعلم من اخطاء الماضي مشددا أن المحيطين به لا يهتموا بـه كي يصبح نجما على مستوى عالمي.





اما عن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي فأكد أنه لاعب رائع ومهاجم من طراز رفيع مشددا انه المهاجم الأبرز في الدوري المصري في الوقت الحالي.





وأضاف ان رمضان صبحي لديه إمكانيات اللعب في أبرز الدوريات العالمية مشددا ان سيعود للدوري الانجليزي قريبا وسيتألق.