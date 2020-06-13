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حوادث

إجراءات وقائية مشددة لنقل جثة مريض كورونا المنتحر في أوسيم

السبت 13/يونيو/2020 - 01:41 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
اتخذت الاجهزة الامنية والقضائية بالجيزة اجراءات وقائية مشددة لنقل جثة مريض كورونا انتحر شنقا داخل شقته في مدينة أوسيم. 

وتواصلت النيابة العامة مع مدير مستشفى أوسيم المركزي المخصصة لعزل مرضي كورونا بعد توفير كيس نقل الموتي بالجهود الذاتية وتولت المستشفي ارسال سيارة اسعاف وتولي أحد العاملين في المستشفى يرتدي الملابس الواقية وضع الجثة داخل الكيس الطبي ووضعه بسيارة الإسعاف ومنها لاحدى ثلاجات الموتى بالمستشفي. 

فيما تولي ضابط شرطة مرتديا كمامة طبية وقفازات قبل نقل الجثة وانزالها التقاط صور لها خلال معاينة مسرح الحادث. 

كانت شهدت مدينة اوسيم حادثا مأسويا عندما أنهي مريض كورونا حياته شنقا لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفي خاص لارتفاع تكاليفها. 

تحقيقات نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة كشفت تفاصيل الواقعة حيث تبين ان سائق يبلغ من العمر ٣٨ عاما اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وتوجه لاحد الاطباء لعمل اشعة مقطعية علي الصدر فتبين ثبوت اصابته وصف له الطبيب الادوية اللازمة وامره بعزل نفسه منزليا. 

أضافت التحقيقات ان المصاب يقيم برفقة زوجته وأبنائه ووالده ووالدته في منزل العائلة المكون من ٣ طوابق فتم عزله في الطابق الاخير بينما تقيم زوجته واولاده في الطابق الثاني ووالديه في الطابق الارضي، وكانت زوجته تتولي الصعود له بالطعام مع اخذ الاحتياطات اللازمة. 

شرحت التحقيقات ان الشاب عقب مرور ٨ ايام من اصابته اتصل هاتفيا بشقيقه قائلا له : "انا تعبت ومش قادر استحمل الألم حرارتي مرتفعة طول الوقت وجسمي بيموتني من التعب وديني مستشفي خاص" ليجيبه شقيقه بانهم لا يستطيعون تحمل نفقات المستشفي الخاص، ما دفعه لاحضار حبل وربطه في ماسورة غاز بصالة الشقة ووقف علي كنبة وقفز من اعلاها مسافة نصف متر ما ادي لاختناقه ومفارقته الحياة. 

صعدت زوجته بالطعام وللاطمئنان عليه ففوجئت به معلق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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