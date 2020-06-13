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منوعات

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 01:52 ص
كورونا كبار السن
كورونا كبار السن
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عزة عاطف
توصل دار رعاية مسنين في بريطانيا إلى حل مبتكر لتمكين ساكنيها من رؤية أصدقائهم وعائلاتهم أثناء عزل أنفسهم للحد من تفشي فيروس كورونا خاصة مع تأثيره الشديد على كبار السن. 

لم الدار شمل العائلات مع أحبائهم في Gateshead بعد أشهر من العزل بسبب الفيروس المستجد، حيث قامت الإدارة بتركيب فاصل زجاجي في الحديقة. 
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قالت إحدى السيدات المسنات في الدار، والتي لم ترى ابنتها الوحيدة منذ مارس الماضي بعد فرض الإغلاق: "أرغب في البكاء الشديد، إنني على وشك الموت! كل ما أردته فقط هو رؤية ابنتي، ومعرفة كيف حالها".

كما صرح إدوارد ديكسون ابن واحدة المسنات في الدار بعدما رأى والدته دوللي وتمكن من التواصل معها بفضل نظام الاتصال الداخلي عبر الزجاج، قائلًا: "لقد مر وقت طويل منذ أن اقتربنا من بعضنا إلى هذا الحد.. لكنها تبدو بحالة رائعة! إنها تبدو جيدة!".

سجلت بريطانيا 202 وفاة جديدة بفيروس، مما رفع عدد القتلى الرسمي في البلاد إلى 41.481، وهي أحدث الأرقام من قسم الصحة تشمل الوفيات من جميع الأماكن، بما في ذلك المستشفيات ودور الرعاية، كما بلغ عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى الآن 292950 حالة.
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