الأدوية المتاحة لتخفيف الآلام.. الصحة العالمية: نحتاج عاما لإنتاج علاج لفيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط, إنه لم يعتمد حتي الأن أي دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري خلال تصريحات تليفزيونية تم عرضها في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن العديد من البلاد تستخدم العديد من الأدوية وهذه ليست علاج لفيروس كورونا.

وتابع المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط, أن هذه الادوية التي تستخدمها الدول ما هي الإ لتخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد ولم يتم اكتشافها حديثا بل كانت موجودة بالفعل في الأسواق.

وأوضح الدكتور أحمد المنظري, أنه لم يتم أعتماد أي نوع من الأدوية حتي يتم الانتهاء من التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا.

وأشار إلي أنه, قائلا "بذلنا كل جهودنا لوجود لقاح لعلاج فيروس كورونا..وتم تقليص مدة اختراع لقاح جديد من سنوات إلي سنة واحدة فقط".