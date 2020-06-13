احذر من وضع قدمك على تابلوه السيارة

في حادثة غريبة تعرضت سيدة بريطانية للإصابة بجروح خطيرة وذلك بسبب خطأ بعدما وضعت قدميها على تابلوه السيارة



ووفقا لما جاء في صحيفة مترو البريطانية أن سيدة تعرضت لكسور خطيرة وإصابات بالغة بسبب وضعها لقدميها على تابلوه السيارة قبل أن يقع حادث تصادم قوى مع سيارة أخرى .



ونشرت صحيفة مترو البريطانية صورا لأشعة تظهر إصابة السيدة بكسور وخلع في الفخد وهو ما يعني أنها ستحتاج إلى عمليات جراحية وفترة تعافي .



كما أوضحت الشرطة البريطانية خطورة هذه الوضعية في بوضع القدمين فوق التابلوه فإن الوسادة الهوائية لنت تتمكن ممن إنقاذك من الإصابات البالغة .

وطالب احد رجال الشرطة في بريطانيا بأن أي سائق يجد من بجانبه يجد من بجانبه في هذه الوضعية عليه إيقاف السيارة في الفور





وتعتبر هذه الحالة ليست الأولي حيث أن هناك سيدة بريطانية أصيبت بشلل دائم بسبب جلوسها بوضعية القدم على تابلوه السيارة في عام 2017 قبل أن يقع حادث مروع ويتسبب في حرمانها من السير مجددا.



