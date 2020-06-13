عادل حقي: تقديم موسيقى الأعمال التراجيدية أمر فى غاية الصعوبة

قال عادل حقي المؤلف والموزع الموسيقي، إن تقديم موسيقي للإعمال التراجيدية هو أمر فى غاية الصعوبة.





وتابع حقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أنه للوقوف على العمل الدرامى ومعرفته يقوم بالجلوس عدة مرات مع المخرج للوقوف على تفاصيل العمل كاملة.





ونوه إلى أنه من السهل أن يقوم الموسيقار بعمل كوميدى وعمل درامى تراجيدى فى موسم واحد، ولكن من الصعب جدا تقديم عملين تراجيدى فى موسم واحد.





عادل حقي هو المؤلف والموزع الموسيقى لعدد من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضانى الماضى مثل مسلسلات البرنس وخيانة عهد ومسلسل عمر ودياب.



