AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل حقي: تقديم موسيقى الأعمال التراجيدية أمر فى غاية الصعوبة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال عادل حقي المؤلف والموزع الموسيقي، إن تقديم موسيقي للإعمال التراجيدية هو أمر فى غاية الصعوبة.

وتابع حقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، أنه للوقوف على العمل الدرامى ومعرفته يقوم بالجلوس عدة مرات مع المخرج للوقوف على تفاصيل العمل كاملة.

ونوه إلى أنه من السهل أن يقوم الموسيقار بعمل كوميدى وعمل درامى تراجيدى فى موسم واحد، ولكن من الصعب جدا تقديم عملين تراجيدى فى موسم واحد.

عادل حقي هو المؤلف والموزع الموسيقى لعدد من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضانى الماضى مثل مسلسلات البرنس وخيانة عهد ومسلسل عمر ودياب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يطرح أغنية يا بخته.. تفاصيل

تفاصيل 15 بوستر لمسلسلات رمضان 2020 .. شاهد

حل أزمة بوستر مسلسل لما كنا صغيرين لـ خالد النبوي .. تفاصيل 15 أفيش دعائيا لمسلسلات رمضان 2020

وزارة الثقافة تحيى ذكرى رحيل جاهين ومكاوي عبر قناتها إلكترونيا

خالد سرحان: لا يوجد ممثل كوميدي وآخر تراجيدي.. فيديو

ترشيحاتنا

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

حسمت الجدل.. ابنة أصالة نصري تكشف حقيقة خطبتها

إحالة رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة الأرثوذكسية

الصحة: تنبيه مشدد للمستشفيات باستقبال مصابي كورونا وعمل اللازم

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد