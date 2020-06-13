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سيارات

في كل خرابة سايس.. 5 تصرفات تثير غضب سائق السيارة أثناء الركن

السبت 13/يونيو/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

بمجرد أن تقف بسيارتك في أي مكان ويظهر أمامك شخص فجأة قائلًا:"ارجع ورا شوية اكسر العجل وأنت راجع رد عجلك قدام سنة صغيرة أنزل يا باشا وسيبها ممورة"، وبمجرد أن تطأ قدميك الأرض يطلب منك من ١٠ إلي ٣٠ جنيه حسب تسعيرة المنطقة التي تركن بها سيارتك.

المهم أنه يأخذ نقوده مقدمًا ليضمن حقه بحجة أن "ورديته" ستنتهي ويأتي زميل اخر فتضطر خشية من إصابة سيارتك بضرر أن تدفع درءا لنفوسهم الضعيفة.

السايس .. مهنة من لا مهنة له، معظمهم من العاطلين أو البلطجية وقليل منهم من يتبعون المحافظة.

وهناك الكثير من المواقف التي تزعج وتثير غضب سائق السيارة أثناء الركن بسبب السايس أبرزها:

1- ظهور السايس فجأة بعد أن يركن قائد السيارة سيارته.

2- عناد "السياس" مع بعضهم البعض والمشاجرات حول من يركن السيارة.

3- إصرار السايس على دفع النقود بعد الركن مباشرة.

4- تحديد أسعار مهولة لا تتناسب مع الخدمة التي يقدمها.

5- إلحاق الأذي بالسيارة والتطاول على صاحبها عند رفضه دفع التسعيرة غير القانونية.

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وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة للمرور، خصصت خط ساخن لاستقبال شكاوي المواطنين على رقم136، وعلى المواطنين الإبلاغ عن السايس الذي يطلب مبلغ مالي مقابل ركن السيارة.

كما تم تخصيص خط ساخن برقم01144445555 لمواجهة بطلجة السايس والحد من المشاكل.

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