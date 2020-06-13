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سيارات

5 نصائح للنجاة من انفجار إطار السيارة على الطريق

السبت 13/يونيو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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اماني نوار
يعتبر إنفجار إطار السيارة أثناء السير من أكثر الحوادث خطورة حول العالم خاصة وإن كانت هذه السيارة تنتطلق بسرعات عالية .

ويقدم موقع "صدى البلد "5 نصائح هامة يجب تنفيذها في بشكل صحيح يمكن لقائد السيارة السيطرة عليها وتجنب وقوع أي حداث
1-    يجب  القبض عبى عجلة القيادة بأحكام بعد انفجار إطار السيارة وتبدأ في الخروج عن مسارها ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا أولي خطوات السيطرة .

2-    لاتضغط على الفرامل لأن ذلك سيفقد السيارة توزانها بشكل أكبر كما انها معرضة للانقلاب قي بعض الأحيان ولذلك يجب الضغط على دواسة الفرامل

3-عند حدوث انفجار في العجلة يجب تخفيف سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر

4-يجب التأكد من خلو الطريق إلى يمينك وهو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية
5-يجب على سائق السيارة التوقف في مكان آمن بعد التحرك بهدوء تجاه يمين الطريق اختر نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة.

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