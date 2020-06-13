5 نصائح للنجاة من انفجار إطار السيارة على الطريق

يعتبر إنفجار إطار السيارة أثناء السير من أكثر الحوادث خطورة حول العالم خاصة وإن كانت هذه السيارة تنتطلق بسرعات عالية .
ويقدم موقع "صدى البلد "5 نصائح هامة يجب تنفيذها في بشكل صحيح يمكن لقائد السيارة السيطرة عليها وتجنب وقوع أي حداث
1- يجب القبض عبى عجلة القيادة بأحكام بعد انفجار إطار السيارة وتبدأ في الخروج عن مسارها ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا أولي خطوات السيطرة .
2- لاتضغط على الفرامل لأن ذلك سيفقد السيارة توزانها بشكل أكبر كما انها معرضة للانقلاب قي بعض الأحيان ولذلك يجب الضغط على دواسة الفرامل
3-عند حدوث انفجار في العجلة يجب تخفيف سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر
4-يجب التأكد من خلو الطريق إلى يمينك وهو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية
5-يجب على سائق السيارة التوقف في مكان آمن بعد التحرك بهدوء تجاه يمين الطريق اختر نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة.
ويقدم موقع "صدى البلد "5 نصائح هامة يجب تنفيذها في بشكل صحيح يمكن لقائد السيارة السيطرة عليها وتجنب وقوع أي حداث
1- يجب القبض عبى عجلة القيادة بأحكام بعد انفجار إطار السيارة وتبدأ في الخروج عن مسارها ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا أولي خطوات السيطرة .
2- لاتضغط على الفرامل لأن ذلك سيفقد السيارة توزانها بشكل أكبر كما انها معرضة للانقلاب قي بعض الأحيان ولذلك يجب الضغط على دواسة الفرامل
3-عند حدوث انفجار في العجلة يجب تخفيف سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر
4-يجب التأكد من خلو الطريق إلى يمينك وهو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية
5-يجب على سائق السيارة التوقف في مكان آمن بعد التحرك بهدوء تجاه يمين الطريق اختر نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة.