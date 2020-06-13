5 نصائح للنجاة من انفجار إطار السيارة على الطريق

يعتبر إنفجار إطار السيارة أثناء السير من أكثر الحوادث خطورة حول العالم خاصة وإن كانت هذه السيارة تنتطلق بسرعات عالية .



ويقدم موقع "صدى البلد "5 نصائح هامة يجب تنفيذها في بشكل صحيح يمكن لقائد السيارة السيطرة عليها وتجنب وقوع أي حداث

1- يجب القبض عبى عجلة القيادة بأحكام بعد انفجار إطار السيارة وتبدأ في الخروج عن مسارها ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا أولي خطوات السيطرة .



2- لاتضغط على الفرامل لأن ذلك سيفقد السيارة توزانها بشكل أكبر كما انها معرضة للانقلاب قي بعض الأحيان ولذلك يجب الضغط على دواسة الفرامل



3-عند حدوث انفجار في العجلة يجب تخفيف سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر



4-يجب التأكد من خلو الطريق إلى يمينك وهو النقطة الأكثر أمانا في حالة إيقاف السيارة بالإضافة إلى أن يسار الطريق مخصص دائما للسرعات العالية

5-يجب على سائق السيارة التوقف في مكان آمن بعد التحرك بهدوء تجاه يمين الطريق اختر نقطة مناسبة وآمنة للتوقف مع انخفاض سرعة السيارة.



