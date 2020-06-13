تدريبات بدنية شاقة..عبد الحميد بسيونى: لاعبو الطلائع يحتاجون 10 أيام لاستعادة فورمة المباريات

قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إنه يحتاج لفترة 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا.
وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة لصدى البلد : " راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها واستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدوري ، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".
على الجانب الآخر طالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بتكثيف تدريباتهم فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا ضمن الخطة التى وضعها الجهاز الفنى لاستعادة أوزانهم المثالية قبل عودة بطولة الدورى بعد توقف طويل.
ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى تحسبًا لإعلان اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفًا من تفشى فيروس كورونا.