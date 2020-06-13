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سيارات

فيراري تطرح سياراتها الجديد كليا في 2021

السبت 13/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الفاخرة " فيراري" عن طرح طراز  جديدالاستخداماتPurosangue وذلك خلال العام 2022.

كما أن فيراري تستعد لإطلاق هذه السيارة في 2022 وذلك وفقا لما اكده مدير قسم التقنيات بالشركة الإيطالية " مايكل  ليترز والذي أكد  بدوره أن الشركة تسعى جاهدة لإطلاق هذه السيارة في أقصي  تقدير خلال عامين .


 وفي سياق أخر قررت شركة فيراري  فتح متحفيها  في مدينتي مارانيلو ومودينا الإيطاليتين  وذلك وسط إجراءات مشددة من الحماية القوى لموظفي المتحف



واتخذت شركة فيراري جميع الإجراءات الوقائية من خلال تنفيذها على الموظفين والزوار وكافة التعليمات الصحية لتفادي أي انتقال للعدوى .

 بالإضافة إلى فيراري وضعت فيراري ارتداء قناع الوجه ابتداء من سن السادسة كشرط أساسي لدخول الزوار المتحف وتوفير الأقنعة المجانية .

كما وضعت فيراري ارتداء قناع الوجه ابتداء من سن السادسة كشرط أساسي لدخول المتحف مع توفير أقنعة وجه مجانية لمن يغفل إحضار قناعه الخاص به.

وتحرص فيراري دائما على وضع علامات  على أرض المتحف وذلك لتحقيق مبدأ  التباعد الإجتماعي من  شأنه حماية الأشخاص من التقاط العدوة عن طريق ترك مساحة كفاية بينهم .

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