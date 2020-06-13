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فن

راجل وطويل.. جميلة عوض تكشف مواصفات فتى أحلامها

السبت 13/يونيو/2020 - 06:01 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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نبيل العدوى
كشفت الفنانة جميلة عوض عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: "مضمونا لا بد أن يكون رجلا بما تحمله تلك الكلمة من صفات إيجابية كثيرة، أما شكلا فلا بد أن يكون طويلا".

وتحدثت الفنانة جميلة عوض عبر سكايب فى برنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال ويذاع على القناة الأولى عن جدها الفنان الراحل محمد عوض فى ذكرى ميلاده.


وقالت جميلة عوض: "كنت أعيش مع جدي منذ ولادتى وكنت أراه يوميا، حتى توفاه الله وأنا فى سن الرابعة، وأتذكر أنه دائما كان يأتى متأخرا من المسرح وكانت جدتى تنتظره وأنا معها، وكان من أهم طقوسه أثناء تناوله وجبة العشاء أنا أكون موجودة معه على المنضدة".


وأضافت جميلة: "قبل وفاة جدى الفنان محمد عوض قدم عرضا مسرحيا للأطفال يدعى (الأرنب المغرور)، وكانت والدتى الفنانة راندا عوض تشاركه هذا العرض، وكنت دائما أصعد على المسرح مع الأطفال فى العرض، وكان هناك مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى الأيام فاجأنى جدى بحملى فوق أكتافه أثناء المشهد".


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بدأت جميلة عوض مسيرتها الفنية عام 2015 من خلال مسلسل "تحت السيطرة" والذى يعد من أبرز أعمالها الفنية ومن ثم انطلقت فى عالم السينما والدراما 

بينما كان احدث اعمال جميلة عوض فيلم "بنات ثانوى" والذي شاركها البطولة فيه هنادى مهنى ومحمد الشرنوبى واخراج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة.

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