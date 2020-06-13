راجل وطويل.. جميلة عوض تكشف مواصفات فتى أحلامها



وقالت جميلة عوض: "كنت أعيش مع جدي منذ ولادتى وكنت أراه يوميا، حتى توفاه الله وأنا فى سن الرابعة، وأتذكر أنه دائما كان يأتى متأخرا من المسرح وكانت جدتى تنتظره وأنا معها، وكان من أهم طقوسه أثناء تناوله وجبة العشاء أنا أكون موجودة معه على المنضدة".





وأضافت جميلة: "قبل وفاة جدى الفنان محمد عوض قدم عرضا مسرحيا للأطفال يدعى (الأرنب المغرور)، وكانت والدتى الفنانة راندا عوض تشاركه هذا العرض، وكنت دائما أصعد على المسرح مع الأطفال فى العرض، وكان هناك مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى الأيام فاجأنى جدى بحملى فوق أكتافه أثناء المشهد".



