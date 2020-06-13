أخبار الفن.. آخر كلمات الراحل محمود مسعود.. سر الكيس الأسود بـ فرح سنية عبد الغفور البرعي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر أحمد محمود مسعود نجل الفنان الراحل محمود مسعود آخر كلمات والده قبل وفاته بأيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





تصدر "فرح سنية" من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه، وسط تبادل الكثير من النكات حول المشاهد التي ظهر خلالها عائلة عبد الغفور البرعي.





تحدثت الفنانة جميلة عوض عبر سكايب فى برنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال ويذاع على القناة الأولى عن جدها الفنان الراحل محمد عوض فى ذكرى ميلاده.





أكد مصدر خاص عن احتمالية إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمنزله، بعد قلقه بشأن ظهور أعراض.



