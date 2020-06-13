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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا عن هاتف Redmi Note 9 Pro في مصر.. وميزة خفية برسائل واتس آب لا يعلمها الكثيرون

السبت 13/يونيو/2020 - 08:09 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


يضم تطبيق واتس آب WhatsApp، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، حيث تقدم المنصة المملوكة لفيسبوك واحدة من أفضل خدمات التراسل الفورى شعبية في العالم، وذلك بفضل العديد من الميزات والتى منها الشائعة وآخرى خفية لا يعام كثير من المستخدمين وجودها. 


كشفت تسريبات جديدة عن الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 القابل للطى، والذى من المحتمل أن تصدره شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا


أطلقت شركة سوني Sony، رسميا الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation بلاى ستيشن ، والتى تم تأجيلها  أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5


قامت شركة جوجل Google بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من أحدث نظام تشغيل لها وهو  Android 11 beta والذى يتضمن عددا كبيرا من المميزات، كما أصدرت عددا كبيرا من الرسوم التعبيرية الجديدة emoji إيموجى لهواتف أندرويد. 


أعلنت شركة شاومى Xiaomi الصينية عن هواتف Xiaomi Redmi Note 9  والتى هى عبارة عن هاتف Redmi Note 9 وهاتف Redmi Note 9 Pro ، والتى كانت أعلنت عنهم الشركة لأول مرة في شهر أبريل الماضى. 


حققت شركة Apple  آبل، رقما قياسيا كأول شركة أمريكية يتخطى رأس مالها السوقى 1.5 تريليون دولار أمريكى، وذلك رغم خسائرها الكبيرة في مبيعات الهواتف بسبب تفشى فيروس كورونا


قامت شركة جوجل Google بتوفير منصة جوجل ستاديا للألعاب Google Stadia ، على هواتف OnePlus، كما أتاحتها أيضا لكل هواتف أندرويد. 


اعترفت الشركة المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، أنها قامت بإيقاف وتعليق حسابات الناشطين الصينيين في مجال حقوق الإنسان بعد طلب من الصين بمنع النشطاء من استخدام التطبيق. 


قامت شركة Adobe بإتاحة تطبيقها للكاميرا  Adobe Photoshop Camera للتعديل على الصور وإجراء الفوتوشوب مجانا لمستخدمي هواتف أندرويد، وذلك على متجر تطبيقات جوجل Google Play


كشفت شركة آيسر Acer التايوانية المتخصصة فى صناعة الحواسيب، عن إطلاق جهاز لاب توب جديد للألعاب يحمل اسم Acer Nitro 5 فى الهند، والذي يعمل بمعالجات Intel Core من السلسلة H، اصدار الجيل العاشر.


في ظل وجود منافسة قوية فى السوق العالمي لأجهزة التابلت، خاصة مع إصدار شركات عدة مؤخرًا  أكثر من جهاز بسبب زيادة الإقبال عليها مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا الميتجد COVID-1 9.
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