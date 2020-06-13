AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر..آخر كلمات محمود مسعود للمصريين قبل وفاته بأيام.. وعمر علاء مبارك بصحبة جده الرئيس الراحل

السبت 13/يونيو/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور التالية:

نشر أحمد محمود مسعود نجل الفنان الراحل محمود مسعود آخر كلمات والده قبل وفاته بأيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء الفيديو برسالة شكر من الراحل محمود مسعود لكل من أثر في حياته وتعلم منه الكتير خاصة الشعب المصري.

 نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى فيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات  تيك توك.

وظهرت كارولين عزمى فى فيديو ساخر وهي تبكي قائلة: "أنا كنت هانم وكنت ملكة عايشة في قصر لوحدي وبحكم واتحكم فيه".

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #رونالدو وجاء ذلك بعد إهدار رونالدو ركلة جزاء في مواجهة ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

نشر عمر نجل علاء مبارك صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمر بصورة في طفولته بصحبة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #‏EgyptNileRights‏ وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر بعد ساعات من إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه ‏نهر النيل.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون شهداء بئر العبد.. هاشتاج عيد العمال يتصدر تويتر.. وأول تعليق من كهربا على رامز مجنون رسمي

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج المتحولة جنسيا يتصدر تويتر.. رسالة من مجدي عبد الغني للراحل مبارك.. هند عبد الحليم تشعل تيك توك

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج# حوار القطة يتصدر تويتر.. والحضري يشعل تيك توك.. ونجيب ساويرس يعلق على دور روجينا في البرنس

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج حق منة عبد العزيز.. والقبض على المغتصب مازن يتصدران تويتر.. وأحدث ظهور لـ سمية الخشاب

نشرة السوشيال ميديا .. هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر .. عمرو جمال يثير الجدل .. نجيب ساويرس: الناس زهقت من كورونا

موجز السوشيال ميديا..النجوم ينعون الراحل حسن حسني وهاشتاجا # دينا الوديدي ونوران أبو طالب يتصدران تويتر

ترشيحاتنا

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

أنا كنت هانم ... كارولين عزمي تبكي علي التيك توك.. فيديو

الصحة العالمية: 6 لقاحات لعلاج كورونا فى المرحلة السريرية.. فيديو

سارة سامي: هدفي من جروب إكس كورونا توفير دعم إيجابي لحالة المرضى نفسيا

علي أغنية شوكلاتة سايحة جوة كيك.. عمر كمال يرقص بالكمامة

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب