موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر..آخر كلمات محمود مسعود للمصريين قبل وفاته بأيام.. وعمر علاء مبارك بصحبة جده الرئيس الراحل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور التالية:





نشر أحمد محمود مسعود نجل الفنان الراحل محمود مسعود آخر كلمات والده قبل وفاته بأيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وجاء الفيديو برسالة شكر من الراحل محمود مسعود لكل من أثر في حياته وتعلم منه الكتير خاصة الشعب المصري.





نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى فيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.





وظهرت كارولين عزمى فى فيديو ساخر وهي تبكي قائلة: "أنا كنت هانم وكنت ملكة عايشة في قصر لوحدي وبحكم واتحكم فيه".





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #رونالدو وجاء ذلك بعد إهدار رونالدو ركلة جزاء في مواجهة ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.





نشر عمر نجل علاء مبارك صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عمر بصورة في طفولته بصحبة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.



