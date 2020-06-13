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أخبار العالم

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرا>

ولم يتضح بعد كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا. ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكنت بالفعل من السيطرة على الوباء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض، وتعافي حالتين .

وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أي وفيات، وقالت اللجنة في بيان ان خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

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