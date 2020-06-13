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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13 -6- 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 11:30 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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أحمد علام
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات الفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، السبت 13 يونيو 2020.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار المواد الغذائية الرئيسية، خاصة الخضراوات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات من سوق العبور.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 8 و28 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.50 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 4.5 جنيهات.

 


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 7 جنيهات، وسجل كيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 7 جنيهات.


فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والخيار الصوب من 2.50 لـ 6.50 جنيه، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية بسعر 10 جنيهات للكيلو.


وتراوح سعر البسلة من 5 إلى 9 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 12 إلى 20 جنيها. 


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5 جنيهات.


تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 7 جنيهات، واليوسفي سجل سعرا يتراوح من 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر بسعر 6 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر التفاح المصرى من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها للكيلو، والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها، والشمام من 4 إلى 6 جنيهات، والمانجو البلدى بسعر10 جنيهات، والمانجو الزبدية من 8 إلى 12 جنيها، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يترواح بين 32 و40 جنيها.
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