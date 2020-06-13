أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13 -6- 2020

أسعار الخضراوات الفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، السبت 13 يونيو 2020. ينشر موقع "صدى البلد"خلال تعاملات اليوم، السبت 13 يونيو 2020.









أسعار المواد الغذائية الرئيسية، خاصة الخضراوات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات من سوق العبور. ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف علىالرئيسية، خاصة الخضراوات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات من









وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 8 و28 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.50 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 4.5 جنيهات.













وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 7 جنيهات، وسجل كيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 7 جنيهات.









فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2.5 إلى 4.50 جنيه، والخيار الصوب من 2.50 لـ 6.50 جنيه، والملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، والبامية بسعر 10 جنيهات للكيلو.









وتراوح سعر البسلة من 5 إلى 9 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 12 إلى 20 جنيها.











وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5 جنيهات.









تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 7 جنيهات، واليوسفي سجل سعرا يتراوح من 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر بسعر 6 جنيهات للكيلو.







