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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13\6\2020

السبت 13/يونيو/2020 - 09:11 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، 6/13/ 2020 فى القاهرة والمحافظات.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجة البحري، وفرص الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

 وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

 وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

 وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
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