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#مصر_ملهاش_زي.. لميس سلامة تشيد بالهاشتاج وبجدعنة المصريين

السبت 13/يونيو/2020 - 09:22 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن المصريين دائما فخورين ببلدهم وكونهم مصريين، معقبة: "بلدنا ملهاش زي"، وان شعبها من أهم ما يميزه أن به العديد من الصفات التي تجعل الشخص يتعلق بهم.

وتابعت الاعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من تلك الصفات الأصالة والجدعنة والشهامة والطيبة وغيرها من الصفات، لافتة الى اننا نملك الكثير من المقومات في غاية الجمال وفي غاية الروعة.

واضافت ان اي شخص يزور مصر يؤكد على ان مصر مختلفة بأجوائها وروحها وأنه لا يوجد مثلها في العالم كله.

وأوضحت الاعلامية لميس سلامة أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة #مصر ملهاش زي، والذي لفت نظر الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لإظهار معادن المصريين وجمال البلاد وتفاصيل عن آثارها.

وأعلنت انضمامها للهاشتاج وانها ستتفاعل عليه على صفحتها الرسمية، قائلة: "لازم ادخل كلام حلو عن بلدي"، ويتضمن هذا الهاشتاج على كثير من الصور وغيرها عن مصر.

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