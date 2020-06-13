أمين صندوق اللاعبين المحترفين يقدم كشف حساب ومجهودات الجمعية في الآونة الأخيرة





قال صلاح عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه تم إجراء 85 عملية جراحية رباط صليبي وغضروف للاعبين فى أندية القسم الثاني والثالث وبعض من أندية القسم الرابع وتحملت جمعية اللاعبين المحترفين جميع التكاليف المالية وتعاقدنا مع أشهر الأطباء منهم الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأول السابق.





تابع، قمنا بتقديم دعم مالي إلى 63 ناديا من أندية القسم الثاني والثالث والرابع وتم تسليم وزارة الشباب والرياضة مليون جنية قيمة الدعم وجرى صرفها إلى أندية المظاليم بمعرفة الجهة الإدارية الممثلة فى الوزارة.





وأضاف، أقمنا معسكرا سنويا للاعبين المنتهية عقودهم للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم بقوة والمعسكر الأخير تم التعاقد عبر وكلاء لاعبين مع 9 لاعبين بعقود مع العديد من الأندية.





شدد على أن الجمعية تقوم بدورها المجتمعى وتشارك فى دعم أي أنشطة رياضية وقامت بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر عبر الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بمبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.