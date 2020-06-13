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مرأة

بالورود.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:38 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي قميص باللون الروز المزين بالورود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها، وأبرز رقة وجمال إطلالتها.


ورفعت  شعرها إلى الوراء، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، ووضعت اللون البيج كأحمر شفاه، مع الآي شادو باللون البني لتبرز جمال عينيها .

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في إختيار الإكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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💐 🌷 💕 💋

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