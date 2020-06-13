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من هنا تبدأ حياة جديدة.. محمد جاد يشيد بمبادرة "أطفال بلا مأوى" لوزارة التضامن

السبت 13/يونيو/2020 - 09:45 ص
مبادرة أاطفال بلا
مبادرة أاطفال بلا مأوى
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن الدولة برغم تلك الأزمة التي تمر بها من تفشي فيروس كورونا إلا أنها تولي اهتمامها في جميع الاتجاهات والمجالات بما فيهم الطفل ورعايته التي  لم تغفل ابدًا عن الاهتمام به وذلك من خلال مبادرة أطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  الدولة ووزارة التضامن لديها استراتيجية لاستقطاب الأطفال الموجودة في الشوارع دون اهل او ماوى، وذلك من خلال حملة الوزارة المكثفة "أطفال بلا مأوى".

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي نشرت العربات الخاصة بمبادرة أطفال بلا مأوى في كل شارع الجمهورية لانتشاله من هذا الضياع تأهيله وإعداده حتى سن 18 سنة ليصبح شخص مسئول ومحب لوطنه يستطيع ان يفيدها.

وأضاف أن تلك المبادرة متكاملة تعمل على كل الجوانب لتأهيل الطفل سواء التأهيل النفسي أو الاجتماعي او التربوي، وان العربات الخاصة بالمبادرة تكون مجهزة من الداخل بألعاب ووسائل ترفيه وتقويم بالإضافة الى طبيب نفسي لضمان سلامة الطفل النفسية والجسدية خلال رحلة وصوله لدور الرعاية.

وقال: من هنا تبدأ حياة جديدة للطفل، منوهًا ان ما تفعله وزارة التضامن الاجتماعي مهم جدًا، لافتًا أنه على المواطن دور التبليغ عن اي طفل متواجد في الشارع في محيط منطقتك أو غيرها من خلال الخط الساخن للوزارة وهو 16349.

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