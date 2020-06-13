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توك شو

آخرها عم صبحي.. لميس سلامة: الرئيس السيسي لا يتأخر عن دعم المحتاجين

السبت 13/يونيو/2020 - 10:39 ص
الإنسانية قبل كل
الإنسانية قبل كل شئ..الرئيس يجبر بخاطر عم "صبحي"
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الفترة الماضية كان هناك اهتمام إعلامي كبير بمرور 6 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهم 6 سنوات من الإنجازات والمشاريع المحققة على أرض الواقع والتي يشهد بها الجميع.

وتابعت لميس سلامة، خلال تقديمها فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من أهم الملفات التي كان يعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف الإنسانية وتكريم الذين يعملون للحصول على طعامهم وقوت يومهم ولا ينتظرون المساعدة.

وأضافت أن الرئيس فى كل موقف مع هؤلاء العاملين المكافحين كان له لفتة إنسانية تهتز لها القلوب، وكانت السوشيال ميديا وسيلة كبيرة لانتشار تلك الحالات، وكانت من آخر تلك القصص الإنسانية قصة العم "صبحي".

وأوضحت أن العم "صبحي" هو من أصحاب العمالة غير المنتظمة بمنطقة الغورية، وهو من كبار السن، وانتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع العم "صبحي" كأي حالة إنسانية يلتفت إليها الرئيس والدولة وتم التوجه له لمعرفة متطلباته وتلبيتها، وكانت طلباته بسيطة وهي أن يحج بيت الله هو وزوجته وأن يستطيع تجهيز أحفاده للزواج، ووجه الرئيس بتحقيق كل أمنيات العم صبحي وتم منحه مبلغ مالي لتحمل الحياة وأعبائها وتوفير له كشك لبيع بعض السلع وتم تجهيز حفيدته بكل اللوازم.
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