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توك شو

فيها حاجة حلوة.. لميس سلامة تؤكد أهمية وخطورة السوشيال ميديا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:59 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها دور كبير وتأثير على الدولة وسهولة إيصال مشاكل المواطنين لمؤسسات الدولة المختلفة، أو التدخل لإنقاذ فرد أو أسرة من التشرد والفقر.


وأضافت لميس سلامة، خلال حواره في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السوشيال ميديا الأسبوع الماضي استطاعت أن تنقذ المواطن أحمد جميل وابنته جومانا التي لا تتجاوز 4 سنوات، وأصبحوا من المشردين بلا مأوى، وكان هناك تحرك سريع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلك الحالة.


وأوضحت أنه تم استقبال المواطن أحمد جميل من قبل الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم صرف إعانة له ووجهت بتمويل مشروع له من بنك ناصر وتوفير فرصة عمل له حتى ينتهي المشروع وتوفير بيت بديل له.


وشكرت لميس سلامة كل رواد السوشيال ميديا الذين يعملون على الخير والحث عليه، وشكرت بالأخص من قام بتصوير حالة المواطن أحمد جميل وابنته لإيصالها بهذا الشكل إلى المسئولين، مؤكدة أن مصر فيها حاجة حلوة، وأن كل المحن تأتي بعدها المنح.
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