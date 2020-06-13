تحويل المخالفين للنيابة.. الري: إزالة 8 تعديات على ترعة البرمبل بأطفيح

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه تحت الإشراف المباشر للمهندس عمر حلمي، مدير عام ري حلوان، قامت الإدارة بمعداتها من خلال هندسة ري أطفيح، بتنفيذ 8 قرارات إزالة للتعديات على ترعة البرمبل وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.





جدير بالذكر أن وزير الرى أكد استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار.





ويأتي ذلك مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى جميع المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.





تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.