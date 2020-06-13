الريس حربي.. أحمد داش يستعيد ذكريات "طايع" مع عمرو عبد الجليل

نشر الفنان أحمد داش صورة له عبر حسابه الشخصي عل موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من كواليس مسلسل "طايع" تجمعه مع الممثل عمرو عبد الجليل.
وظهر أحمد داش في الصورة وهو يقف بجانب عمرو عبد الجليل، وعلق على الصورة قائلا: "الريس حربي و فواز، مضيفا أن "الچاكيت الاسود الذي يرتديه عمر عبدالجليل بتاعي".
يذكر أن مسلسل "طايع" عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، مي الغيطي، علي قاسم، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.
وشارك أيضا في مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، ولِلا فضة.