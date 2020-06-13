الريس حربي.. أحمد داش يستعيد ذكريات "طايع" مع عمرو عبد الجليل

يذكر أن مسلسل "طايع" عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد ‏عبد الله محمود، سلوى محمد علي، مي الغيطي، علي قاسم، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ‏وإخراج عمرو سلامة‎.‎‏ ‏



