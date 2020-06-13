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أخبار البلد

#نهر_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: هو حياة المصريين

السبت 13/يونيو/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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منار نور
أطلقت وزارة الدولة للهجرة والشئون الخارجية مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدين إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد الحقوق كل بشكل جماعي من قبل الدول ‏المعنية. 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #نهر_النيل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

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