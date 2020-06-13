نهر_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: هو حياة المصريين

أطلقت وزارة الدولة للهجرة والشئون الخارجية مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدين إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد الحقوق كل بشكل جماعي من قبل الدول ‏المعنية.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #نهر_النيل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





نهر النيل هو جزء لا يتجزأ عن حضارة مصر وتاريخها 🇪🇬#EgyptNileRights pic.twitter.com/lBURqzKyga — Nour Ahmed (@NourAhm80626791) June 12, 2020

نهر النيل حياة أو موت وجيش الساجدين مستعد لكل التطورات #EgyptNiLeRights pic.twitter.com/2Sho9hwXkX — khaled mohey (@1972khal) June 12, 2020