شاهد.. ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد ليفانتي بالدورى الإسباني

تعادل فريق فالنسيا امام منافسه ليفانتي أمس بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت علي ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدورى الاسباني .





وتقدم فريق فالنسيا عن طريق روديجو مورينو في الدقيقة 89 من عمر المباراة وتعرض روجر مارتي لاعب ليفانتي الى الطرد في الدقيقة 74 بسبب حصوله علي انذارين، وتعادل لفيانتي عن طريق جونزالو ميليرو في الدقيقة 98 من زمن المباراة .





وبهذه النتيجة يحتل فريق فالنسيا المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة ، بينما جاء فريق ليفانتي في المركز ال12 برصيد 34 نقطة.





ويلعب اليوم فريق اسبانيول امام ديبورتيفو الافيس ، وسيلتا فيجيو يواجه فياريال ، وليجانيس امام بلد الوليد ، وريال مايوركا امام برشلونة