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محافظات

حق الشعب.. تنفيذ 4 قرارات إزالة في حملة بالعلمين

السبت 13/يونيو/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شن مركز ومدينة العلمين  برئاسة المهندس رضا جاب الله رئيس المدينة حملة إزالة  تعديات علي أراضي الدولة  بمشاركة قسم شرطة العلمين والإدارات المعنية .

وأضاف أن الحملة أسفرت عن  تنفيذ   (٤) قرارات إزالة بمناطق سيدى عبد الرحمن بالشارع الرئيسي ومنطقة الفنانين  والطريق الدولى الساحلى باجمالى مساحة ١٢٥٠ متر مربع مباني .

وأكد رئيس مدينة العلمين ان أن الحملة تاني  استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار متابعة اى تعديات اول باول والازالة الفورية لها حفاظا على املاك الدولة خاصة مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة  مناشدا مواطني العلمين بوقف اى تعديات على أراضي الدولة  بالعلمين.
حق الشعب.. تنفيذ 4 قرارات إزالة في حملة بالعلمين
حق الشعب.. تنفيذ 4 قرارات إزالة في حملة بالعلمين
حق الشعب.. تنفيذ 4 قرارات إزالة في حملة بالعلمين
حق الشعب.. تنفيذ 4 قرارات إزالة في حملة بالعلمين
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