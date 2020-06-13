المرشدين العرب: الحجوزات السياحية لمصر تم تأجيلها فقط

قال طارق سرحان، رئيس لجنة السياحة البيئية في إتحاد المرشدين العرب ، إن خسائر القطاع السياحي في مصر كبيرة، بسبب أزمة فيروس كورونا ، مؤكدا أن الحجوزات السياحية في مصر لم تلغي بل تم تأجيلها لشهر أكتوبر المقبل.





وأضاف طارق سرحان، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن" ، أن تأجيل حجوزات السياح علامة على ثقة السائح الأجنبي بالمنتج السياحي المصري.





وأشار طارق سرحان ، الى أن تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، عن قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا ، يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة.





وأوضح أن هناك بعض الخطوط الدولية، أعلنت فتحها مع مصر، مما ينظر بعودة مرتقبة للسياحة المصرية، عقب إنتهاء الأزمة.



