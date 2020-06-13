المرشدين العرب: الحجوزات السياحية لمصر تم تأجيلها فقط

قال طارق سرحان، رئيس لجنة السياحة البيئية في إتحاد المرشدين العرب ، إن خسائر القطاع السياحي في مصر كبيرة، بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن الحجوزات السياحية في مصر لم تلغي بل تم تأجيلها لشهر أكتوبر المقبل.
وأضاف طارق سرحان، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن" ، أن تأجيل حجوزات السياح علامة على ثقة السائح الأجنبي بالمنتج السياحي المصري.
وأشار طارق سرحان ، الى أن تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، عن قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا، يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة.
وأوضح أن هناك بعض الخطوط الدولية، أعلنت فتحها مع مصر، مما ينظر بعودة مرتقبة للسياحة المصرية، عقب إنتهاء الأزمة.
وتابع: أن العالم كله متأثر بأزمة كورونا، وليس مصر فقط، مؤكدا أن خسائر مصر أقل بكثير من دول أوربية عظيمة فقدت الكثير من شركتها، كما ينتظر العالم منافسة على عودة القطاع السياحي بعد أنتهاء أزمة كورونا.