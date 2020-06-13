أهم الأخبار.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين حول كورونا.. وعبلة الكحلاوى ترفض إغلاق دار المسنين.. وصرف مرتبات يونيو الاثنين المقبل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أكدت وزارة المالية أنه بمناسبة قرب انتهاء العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من بعد غد، الاثنين ١٥ يونيو، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.









قال الدكتور ماهر الجارحى، نائب مدير مستشفى حميات امبابة، إن مصر دخلت مرحلة ذروة تفشى فيروس كورونا لأسباب عدة من أهمها الاستهانة بفيروس كوورنا وعدم الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.









عرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت 13-6-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.











تراجع سعر الذهب فى مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020 بقيمة جنيهين، نظرا لانخفاض سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1730 دولارا، الأمر الذى انعكس على الذهب فى مصر، مسجلا 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر.









تصدر "فرح سنية" من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه، وسط تبادل الكثير من النكات حول المشاهد التي ظهر خلالها عائلة عبد الغفور البرعي.









ينصح الأطباء مصابى فيروس كورونا المستجد، عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا فى الحالات الحرجة التى تستدعى الرعاية الطبية، ولكن إذا كانت الأعراض بسيطة وغير مقلقة لا ينصح بالذهاب إلى المستشفى.









أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأحد، مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









كشفت السلطات القضائية في إيران اليوم، السبت، عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، لا علاقة له باغتيال الجنرال الإيراني.









تزوجت سيدة بالغة من العمر 65 عاما من شاب 24 عاما، بعد أن قررت تبنيه منذ قرابة عام، ولكن خلال تلك الفترة تحولت المشاعر من السيدة المسنة للشاب إلى مشاعر عاطفية من رجل إلى امرأة.











قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في جائحة فيروس كورونا.









أنا تعبت خلاص.. الرسالة الأخيرة التى تركها مريض كورونا في الجيزة خلال اتصال هاتفي بينه وبين شقيقه، ليجيبه شقيقه بعدم القدرة على تحمل نفقات المستشفى الخاص، فيقرر أن ينهي حياته شنقا في شقته.









أعلنت الدكتورة عبلة الكحلاوى، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ومؤسسة دار الباقيات الصالحات لمرضى الزهايمر وأطفال السرطان، أن حالات المصابين بـ فيروس كورونا لدى الدار 14 فردا.









قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق: إن المحافظات التى يوجد بها أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى القاهرة والجيزة والقليوبية، فيما سجلت البحر الأحمر ومرسي مطروح وجنوب سيناء أقل عدد إصابات بمحافظات مصر، أى المناطق السياحية، ولذلك شجع على السياحة فى تلك المناطق لدوران عجلة الاقتصاد.









أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بـ فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.









كشف الأطباء المعالجون للفنانة رجاء الجداوي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها.