من بينها إلغاء الأوبن بوفيه.. طارق سرحان يوضح خطوات العودة التدريجية للسياحة

قال طارق سرحان، رئيس لجنة السياحة البيئية في اتحاد المرشدين العرب، على خلفية إجراءات التعايش مع الإجراءت الإحترازية في الأماكن السياحية، إن الأماكن السياحية لن تواجه أي مشاكل في تطبيق الإجراءات الوقائية، لكن الالتزام كله يكمن في الأماكن المغلقة.





وأضاف طارق سرحان خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن الدول ستتبع بعد الإجراءات الوقائية لعودة السياحية، أهمها الفتح الأمن للحدود بين الدول وبعضها، وتوفير مواصلات أمنه، من خطوط طيران وسكة حديد.





وأشار سرحان إلى أن الإجرءات الوقائية التي ستضيفها الدول على خطوط الطيران، قد تنعكس على تكلفة السفر، وتزداد بشكل ملحوظ.





وأوضح سرحان أن من ضمن قرارات العودة التدريجية للسياحية، إلغاء "الأوبن بوفية" ، وتقديم وجبات ساخنة سابقة التنفيذ للسائح.





وتابع: أنه سيتم الإتجاه للحجز التكنولوجي للطيران، موضحا أنه من الضروري وجود ما يسمى "ثقافة التسامح" لدى شركات الطيران في حالة إذا أراد المسافر إلغاء رحلته، وإعادة كافة المصروفات له.