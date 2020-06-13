مصر في عيون الأجانب.. أنشطة ممتعة يمكن أن يفعلها السياح أثناء العطلة.. صور

تقع مصر بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وتتميز بموقع جغرافي يجذب السياح لها من شتى بقاع الأرض، بالرغم من العدد الهائل من المعالم السياحية والأثرية التي تجذب السياح، إلا أن هناك عوامل جذب أخرى في مصر تزيدها جمالا في عيون العالم.











نشرت صحيفة "travel daily news" بعض الأماكن التي يمكن قضاء العطلات فيها بمصر، وتشير إلى أن منها أماكن ليست أثرية أو تاريخية ولكن يقصدها السياح قد تكون ترفيهية أو علاجية أو شعبية.











في السطور التالية، سنعرض أبرز الأماكن التي يرتادها السياح في مصر وفقا لما ذكرته الصحيفة:



