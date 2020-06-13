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منوعات

مصر في عيون الأجانب.. أنشطة ممتعة يمكن أن يفعلها السياح أثناء العطلة.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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مريم صليب
تقع مصر بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وتتميز بموقع جغرافي يجذب السياح لها من شتى بقاع الأرض، بالرغم من العدد الهائل من المعالم السياحية والأثرية التي تجذب السياح، إلا أن هناك عوامل جذب أخرى في مصر تزيدها جمالا في عيون العالم.


نشرت صحيفة "travel daily news" بعض الأماكن التي يمكن قضاء العطلات فيها بمصر، وتشير إلى أن منها أماكن ليست أثرية أو تاريخية ولكن يقصدها السياح قد تكون ترفيهية أو علاجية أو شعبية.


في السطور التالية، سنعرض أبرز الأماكن التي يرتادها السياح في مصر وفقا لما ذكرته الصحيفة: 


ركوب الجمال 
ترتبط تلك النزهة في مصر بالهرامات في الجيزة، ولكن تشير الصحيفة إلى أن بعض السياح يأتون لمصر قاصدين ركوب الجمال قبل زيارة الأهرامات، وأحيانا يتوجهون للصحراء الغربية لركوب الجمال قبل التوجه للآثار التاريخية.

 
السباحة مع الدلافين 
أشارت الاستطلاعات إلى أن البحر الأحمر من أكثر البقاع المصرية جذبا للسياح بسبب جماله واقتراب الدلافين من الشاطئ، ويمكن اللهو معها مما يثير إعجاب السياح بكل الشواطئ على ساحر البحر الأحمر. 


نهر النيل 
معظم السياح الذين يرتادون إلى مصر مولعون بنهر النيل، خاصة أسوان والأقصر، من أبرز طلباتهم عندما يصلون مصر أن يذهبوا إلى أسوان في الشتاء ويتمتعون بالنيل والجولات النيلية.


شوارع القاهرة القديمة 
قد تكون بالنسبة لأي مواطن مصري شيئا عاديا ولا تلفت انتباهه، إلا أن الأجانب يقصدون التنزه في شوارع مصر القديمة ورؤية الآثار التاريخية والمنازل المبنية من عشرات السنين بطراز عثماني. 

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