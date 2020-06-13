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أخبار البلد

الأطباء تستأنف قرض السيارة بـ 200 ألف جنيه

السبت 13/يونيو/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استئناف فتح باب التقدم لشراء سيارات جديدة بالتقسيط للأطباء البشريين، وذلك بالضوابط والشروط الآتية :. 

1- التمويل بحد أقصى 200 ألف جنيه من قيمة أي سيارة يختارها الطبيب .

2- يسدد للنقابة نسبة 20% علي الأقل من قيمة السيارة كمقدم ويقسط الباقي لمدة خمس سنوات بنسبة 8% سنويا.

3- يتم سحب الملف من النقابة العامة برسوم قدرها (200) جنيه.

4- يمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة لمدة أسبوعين كحد أقصي .

وأضافت النقابة العامة للأطباء، إنه لمزيد من المعلومات يمكن للأعضاء التواصل مع قسم القروض بالنقابة، علي أرقام: 01029995169، 01149880494.

 

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