الأطباء تستأنف قرض السيارة بـ 200 ألف جنيه

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استئناف فتح باب التقدم لشراء سيارات جديدة بالتقسيط للأطباء البشريين، وذلك بالضوابط والشروط الآتية :.





1- التمويل بحد أقصى 200 ألف جنيه من قيمة أي سيارة يختارها الطبيب .





2- يسدد للنقابة نسبة 20% علي الأقل من قيمة السيارة كمقدم ويقسط الباقي لمدة خمس سنوات بنسبة 8% سنويا.





3- يتم سحب الملف من النقابة العامة برسوم قدرها (200) جنيه.





4- يمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة لمدة أسبوعين كحد أقصي .





وأضافت النقابة العامة للأطباء، إنه لمزيد من المعلومات يمكن للأعضاء التواصل مع قسم القروض بالنقابة، علي أرقام: 01029995169، 01149880494.







