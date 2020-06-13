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محافظات

تنفيذ 7 قرارات إزالة ببرج مخالف بملوى بالمنيا و 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 46 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 3 حالات تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 310 متر مربع، و 42 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4847 متر مربع، وحاله تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 175 متر مربع، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الجمعة 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و2 قيراط، و3665 حالة إزالة مباني بمساحة 944545 متر مربع. 
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شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

من جانبه قاد المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات ازالة ببرج مخالف بشارع عمر مكرم بمدينة ملوي.
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