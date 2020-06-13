بسبب تعاونه مع الجماعة الإرهابية.. بلاغات عديدة ضد جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوما على الكاتب جمال عيد بسبب مواقفه الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وهجومه على الدولة بشكل مستمر.









وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "إن جمال عيد ينفذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد".









وقال آخر: "نطالب ببدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد جمال عيد بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة لها".









وأضاف: "يجب محاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم جمال عيد الذي صدع الجميع بافتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن".









وتابع: "المصريون الشرفاء الواعون لن يخدعهم كذب أمثال جمال عيد، فهم يعرفون أنك من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول هدم الوطن".