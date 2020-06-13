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حوادث

بسبب تعاونه مع الجماعة الإرهابية.. بلاغات عديدة ضد جمال عيد

السبت 13/يونيو/2020 - 02:16 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
شن رواد السوشيال ميديا هجوما على الكاتب جمال عيد بسبب مواقفه الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وهجومه على الدولة بشكل مستمر.


وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "إن جمال عيد ينفذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد".


وقال آخر: "نطالب ببدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد جمال عيد بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة لها".


وأضاف: "يجب محاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم جمال عيد الذي صدع الجميع بافتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن".


وتابع: "المصريون الشرفاء الواعون لن يخدعهم كذب أمثال جمال عيد، فهم يعرفون أنك من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول هدم الوطن".
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